شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع وسط ترقب لتحفيز اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء واقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أعلى مستوى على الإطلاق، بعدما أدى تراجع في مخزونات الخام الأمريكية إلى صعود أسعار النفط، لكن المستثمرين مازال القلق يساورهم بسبب الجمود المتعلق بمشروع قانون جديد لإنقاذ الاقتصاد من تبعات فيروس كورونا. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 173.33 نقطة بما يعادل 0.63بالمئة عند الفتح إلى 27860.24 نقطة، وفتح ستاندرد اند بورز مرتفعا 21.77 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 3355.46 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 95.29 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 10878.12 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع وسط ترقب لتحفيز اقتصادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.