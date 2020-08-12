شكرا لقرائتكم خبر عن فايننشال تايمز: أرامكو السعودية تعتزم إجراء تخفيضات أكبر فى الإنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، إن أرامكو السعودية تخطط لخفض إنفاقها الرأسمالي إلى ما بين 20 و25 مليار دولار هذا العام من أجل دفع توزيعات تبلغ 75 مليار دولار تعهدت بها للمستثمرين خلال طرحها العام الأولي العام الماضي.

يقول تقرير الصحيفة إن المستوى الجديد من الإنفاق الرأسمالي مكرس بدرجة كبيرة لأعمال التنقيب والإنتاج ولن يتغير على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

شهد الإنفاق تخفيضات واسعة لصيانة السيولة في وقت تكابد فيه صناعة النفط تداعيات انخفاض أسعار الخام الذي قد يصبح وضعا طبيعيا جديدا لفترة طويلة بعد جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالطلب.

Advertisements

كانت أرامكو قالت يوم الأحد إنها تتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي للعام 2020 عند الحد الأدنى للنطاق الأصلي البالغ 25 إلى 30 مليار دولار وذلك في معرض إعلان الشركة المملوكة للدولة عن انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 73 بالمئة.