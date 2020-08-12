شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..و"دبي" تربح 2.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.86% رابحاً 18.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2115.31 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 299.09 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.54% رابحاً 7.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1314.55 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.25% رابحاً 19.32 نقطة ليغلق عند مستوى 7645.55 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.2% خاسراً 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4368.208 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 748 مليون درهم ليغلق عند مستوى 653.912 مليار درهم، وهبط مؤشر سوق مسقط.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.86% رابحاً 18.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2115.31 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 299.09 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 187.8 مليون سهم محققة ما قيمته 173.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3215 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.86%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.27%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.70%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 1.83%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.40%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.7 مليون ورقة بقيمة 25.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% رابحاً 7.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1314.55 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 960.4 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 35.12% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.50%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.64% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 7.50%، سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، وارتفع سهمي إي بي إم تيرمنيالز البحرين، شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 7.69%، 2.74%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.40% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.30%، عقارات السيف بنسبة 0.57%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.02% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.70%، بي.أم.أم.أي بنسبة 2.74%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، فيما تراجع سهمي الإثمار القابضة، عقارات السيف بنسبة 9.30%، 0.57%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.03% رابحاً 52.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5152.26 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.33% رابحاً 74.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5682.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 8.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4102.63 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحاً 17.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4113.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206.2 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8084 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.91%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%.

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وجاء سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.14%، يليه سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.43%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة أسس القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.67% ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5.95%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 5.37%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحاً 19.32 نقطة ليغلق عند مستوى 7645.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.93% خاسراً 239.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7956.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 312.7 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%.

وقفز 87 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 5.47%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 4.91%، فيما تراجع 97 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 3.22%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 3.14%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 403.7 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.2% خاسراً 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4368.208 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 748 مليون درهم ليغلق عند مستوى 653.912 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 127 مليون سهم، بقيمة 188.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2478 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.86%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 7.61%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 4.62%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 2.12%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 43.4 مليون درهم.





بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسراً 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3566.900 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 347 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 2.63%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.96%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 7.14%، ثم سهم "سندات بنك الأهلي دائمة غ.م 19" بنسبة 5.20%، ثم سهم "سندات بنك ظفار الدائمة" بنسبة 5%.