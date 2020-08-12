شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، فيما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة.