شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحاً 19.32 نقطة ليغلق عند مستوى 7645.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.93% خاسراً 239.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7956.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 312.7 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%.

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وقفز 87 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 5.47%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 4.91%، فيما تراجع 97 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 3.22%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 3.14%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 403.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت الجوف، عن تحقيق مبيعات بلغت 115.3 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع مبيعات بقيمة 103 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 11.893%، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 22.5 مليون ريال سعودي مقابل 1.6 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 1296%، وبلغت ربحية السهم 0.16 ريال مقارنة مع 0.01 ريال.