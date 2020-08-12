شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار في نهاية التعاملات بالبنوك .. ويسجل 15.90جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 12-8-2020، انخفاضا ما بين قرش لـ قرشين بعد ساعات من الاستقرار مع بدايه التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث انخفض فى البنك الأهلى المصرى قرش واحد ليسجل 15.90 جنيه للشراء ، و16.00 جنيه للبيع بعد ان كان سعره صباحا 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية انخفض" قرشين" ليبلغ 15.90 جنيه للشراء ، و16.00 جنيه مقابل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع".

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.90 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا كان بـ 15.91 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

16.00 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان 16.01 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



سعر الدولار فى بنك القاهرة15.92 جنيه للشراء مقابل سعره كان بـ 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرش. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.92 جنيه للشراء مقابل سعره كان بـ 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

16.02 جنيه للبيع مقابل سعره بـ 16.03 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.90 جنيه للشراء مقابل سعره 15.92 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.00 جنيه للبيع مقابل سعره 16.02 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

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سعر الدولار فى بنك مصر15.90 جنيه للشراء مقابل سعره 15.91 جنيه بانخفاض قدرة قرش. سعر الدولار فى بنك مصر15.90 جنيه للشراء مقابل سعره 15.91 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

16.00 جنيه للبيع مقابل سعره 16.01 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.92 جنيه للشراء مقابل سعره 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

16.02 جنيه للبيع مقابل سعره 16.03 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



سعر الدولار فى بنك عودة15.92 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك عودة15.92 جنيه للشراء

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى مؤخرا إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا سلع ومنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.