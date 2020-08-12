شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مع تزايدة التفاؤل بشأن لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في ظل زيادة التفاؤل بشأن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" وأيضا عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأعلنت الحكومة الأمريكية اليوم إبرام صفقة شراء 100 مليون جرعة من لقاح شركة "موديرنا" المضاد لـ"كورونا" وذلك بقيمة 1.5 مليار دولار.



وكشفت الحكومة الفيدرالية في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتأمين ملايين الجرعات من اللقاحات الواعدة لمنع الإصابة بفيروس كورونا لمواطني الولايات المتحدة والعالم أيضاً.

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كان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن أمس تسجيل بلاده أول لقاح في العالم يمنع الإصابة بفيروس "كورونا" وأكد ثبوت فاعليته وأمان استخدامه، لكن مسؤولين أمريكيين وفي دول غربية شككوا في قدرة هذا اللقاح.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.3%



وعلى صعيد التتعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 27905 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 10953 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 3371 نقطة.