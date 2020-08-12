شكرا لقرائتكم خبر عن إتقان كابيتال تحدد السعر المستهدف لسهم بنك البلاد وتتوقع شكل عملياته بالنصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة إتقان كابيتال السعر المستهدف لبنك البلاد عند 22.9 ريال للسهم، وكررت توصيتها عليه بالحياد.

وأشارت شركة الأبحاث في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أنها تتوقع تباطؤ نمو الائتمان خلال النصف الثاني من 2020، حيث ينمو الرهن العقاري بوتيرة أبطأ، ويختفي ضخ الودائع من مؤسسة النقد العربي السعودية.

هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع القروض إلى الودائع سيؤثر على نمو التمويل مع شح السيولة.

وترى إتقان كابيتال أن البنك قد يشهد إعادة تسعير في معدلات فوائد قروض الرهن العقاري (تمثل 55% من محفظة الأفراد)، حيث يضغط تباطؤ نمو الطلب على معدلات الإقراض.

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وحقق البنك صافي أرباح بلغ 318.1 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل أرباح بلغت 304.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2019.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 270 مليون ريال خلال الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 284.9 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 4%، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل عملات أجنبية و قابلها انخفاض في مكاسب / (خسائر) الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح.