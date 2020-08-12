شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع بأكثر من 1.5% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من صعوده مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليرتفع بأكثر من 1.5% ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، استمرار انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 42.34$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.64$، وسجل أدنى مستوي عند 41.56$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.7% ، بسبب مخاوف فى أسواق السلع والمعادن ، بعد هبوط حاد فى أسعار الذهب والفضة.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 آب/أغسطس، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 518 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 24 نيسان / أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.4 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بنحو 100 ألف برميل ،فى أول انخفاض أسبوعي فى غضون أخر شهرين ،لينزل الإجمالي إلى 11.0 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.