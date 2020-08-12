شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مع تشبث المستثمرين بآمال حل الأزمة السياسية حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من واشنطن عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال تموز/يوليو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 93.91 نقطة الأعلى فى أسبوع ، و مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.68 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.48 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

Advertisements

يدعم الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ،القفزة الكبيرة فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بفضل تزايد الرهانات على تحقيق الاقتصاد الأكبر فى العالم تعافي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

حيث لا تزال الأسواق تتشبث بآمال تحقيق انفراجة سياسية فى الولايات المتحدة ،وحل الخلافات بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري ،حول حزمة التحفيز المالي الجديدة فى البلاد ، والمخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن الجائحة الفيروسية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مستويات التضخم الرئيسية خلال تموز/يوليو ،والتي توضح مدي تعاف أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.8% سنويا فى تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 0.6% فى حزيران/يونيو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.6% الشهر السابق.