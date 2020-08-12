شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 3 ِأسابيع بفضل قطاع الاتصالات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، يقود الارتفاعات قطاع الاتصالات بعد عرض ضخم للاستحواذ على شركة صن رايز ، بالإضافة إلى توقعات التحفيز فى المملكة المتحدة بعد ركود الاقتصاد الملكي بأسوأ وتيرة على الإطلاق.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي 372.54 نقطة الأعلى منذ 23 تموز/يوليو الماضي ، بعد صعود واسع النطاق لقطاع صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليحافظ على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الاتصالات ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.2 % ، بعد الإعلان عن صفقة استحواذ تاريخية.

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قفز سهم شركة "صن رايز" للاتصالات بأكثر من 26% بعدما تقدمت شركة ليبيرتي جلوبال بعرض استحواذ على مجموعة الاتصالات السويسرية فى صفقة تقدر قيمتها حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1%.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،بفضل توقعات توسيع التحفيز المالي والنقدي فى المملكة المتحدة ، بعدما سجل الاقتصاد الملكي كسادا بمعدل 20.4% خلال الربع الثاني ،بأسوأ وتيرة على الإطلاق ، ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.