شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يعاود الارتفاع – تحليل – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كوكاكولا (KO) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.44% بما يعادل 0.21 نقطة ليستقر على سعر 47.93 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير وبمحاذاة خط ميل صاعد، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.15، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 49.72 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد