شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يخترق خط اتجاه هابط – تحليل – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جي بي مورجان (JPM) ارتفاعاً في آخر جلساته، بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.16% بما يعادل 3.18 نقطة ليستقر على سعر 103.82 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 104.17 أولاً، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 115.72.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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