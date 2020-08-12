شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.72% بما يعادل -1.06 نقطة ليستقر على سعر 146.97 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته في وقت سابق، كما يستفيد من الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 144.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 145.18.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه