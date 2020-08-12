شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يستطع سهم آي بي إم (IBM) الحفاظ على مكاسبه المبكرة في آخر جلساته، ليرتد انخفاضاً في نهاية التداولات مغلقاً على خسائر بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.36 نقطة ليستقر على سعر 126.75 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 122.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 135.71.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه