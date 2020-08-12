هيوليت باكرد لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 12-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم هيوليت باكرد (HPQ) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 19.42، ارتد منه انخفاضاً ليغلق على تراجع بنسبة بلغت -2.16% بما يعادل -0.41 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 18.57 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 18.32، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 20.20.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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