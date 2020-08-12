هبوط ربح إعمار الإماراتية 35% بالنصف الأول من العام مع تفاقم أزمة سوق العقارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات مدرجة في دبي، انخفاضا نسبته 35 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام، متأثرة بالتراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي فاقمة أزمة سوق العقارات بالإمارة.

ونزل صافي الربح إلى 2.01 مليار درهم (547 مليون دولار) في الشهور الستة حتى 30 يونيو من 3.11 مليار دولار قبل عام.

ونزلت الإيرادات 22 بالمئة إلى 9.03 مليار درهم.

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تواجه شركات التشييد في دبي مزيدا من التراجع في سوق العقارات في الوقت الذي يحد فيه تقليص الوظائف وخفض الرواتب من طلب المشترين المحليين على العقارات الجديدة، فيما تقوض قيود السفر الطلب من الأجانب، وذلك حسبما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي.