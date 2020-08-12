الاقتصاد

هبوط ربح إعمار الإماراتية 35% بالنصف الأول من العام مع تفاقم أزمة سوق العقارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط ربح إعمار الإماراتية 35% بالنصف الأول من العام مع تفاقم أزمة سوق العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات مدرجة في دبي، انخفاضا نسبته 35 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام، متأثرة بالتراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس ، والتي فاقمة أزمة سوق العقارات بالإمارة.

ونزل صافي الربح إلى 2.01 مليار درهم (547 مليون دولار) في الشهور الستة حتى 30 يونيو من 3.11 مليار دولار قبل عام.

ونزلت الإيرادات 22 بالمئة إلى 9.03 مليار درهم.

Advertisements

تواجه شركات التشييد في دبي مزيدا من التراجع في سوق العقارات في الوقت الذي يحد فيه تقليص الوظائف وخفض الرواتب من طلب المشترين المحليين على العقارات الجديدة، فيما تقوض قيود السفر الطلب من الأجانب، وذلك حسبما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط ربح إعمار الإماراتية 35% بالنصف الأول من العام مع تفاقم أزمة سوق العقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا