شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.2% بجلسة الأربعاء..وهبوط سوق مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.2% خاسراً 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4368.208 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 748 مليون درهم ليغلق عند مستوى 653.912 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 127 مليون سهم، بقيمة 188.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2478 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.86%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%.

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وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 7.61%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 4.62%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 2.12%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 43.4 مليون درهم.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسراً 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3566.900 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 347 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 2.63%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.96%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 7.14%، ثم سهم "سندات بنك الأهلي دائمة غ.م 19" بنسبة 5.20%، ثم سهم "سندات بنك ظفار الدائمة" بنسبة 5%.