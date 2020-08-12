شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.03% رابحاً 52.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5152.26 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.33% رابحاً 74.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5682.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 8.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4102.63 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحاً 17.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4113.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206.2 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8084 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.91%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%.

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وجاء سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.14%، يليه سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.43%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة أسس القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.67% ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5.95%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 5.37%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دلقان العقارية، عن تحقيق صافي ربح بلغ 25.8 ألف دينار كويتي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020 مقارنة بصافي ربح بلغ 59.8 ألف دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 56.95%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.47 دينار كويتي مقابل 1.09 دينار كويتي بنسبة انخفاض 56.95%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، لاعتماد البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، والبيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.