شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع بنسبة 0.54% مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% رابحاً 7.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1314.55 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 960.4 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 35.12% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.50%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.64% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 7.50%، سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، وارتفع سهمي إي بي إم تيرمنيالز البحرين، شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 7.69%، 2.74%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.40% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.30%، عقارات السيف بنسبة 0.57%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.02% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.70%، بي.أم.أم.أي بنسبة 2.74%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، فيما تراجع سهمي الإثمار القابضة، عقارات السيف بنسبة 9.30%، 0.57%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة ترافكو، عن تحويل الأرباح النقدية المتراكمة وغير المستلمة من قبل المساهمين للسنوات السابقة ولغاية أرباح نهاية السنة المالية 2018 إلى صندوق حساب الأرباح النقدية المتراكمة المعتمد من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي تتولي إداراته شركة البحرين للمقاصة، والتي ستتولى أيضاً مسئولية دفع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المستحقين لها.

وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة فنادق الخليج، عن تحقيق صافي خسائر بلغت 2.999 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 2.789 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض قدره 5.788 مليون دينار بحريني، وبلغت الخسارة للسهم الواحد 13 فلساً مقابل ربح 12 فلساً في العام الماضي، وبلغ إجمالي الخسارة الشامل للنصف الأول من العام 4.268 مليون دينار بحريني، مقابل إجمالي أرباح بلغت 4.573 مليون دينار بحريني عن نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض قدره 7.841 مليون دينار بحريني.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حقوق الأقلية) 104.844 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 114.979 مليون دينار بحريني في العام 2019 بانخفاض قدره 8.81%، وبلغ إجمالي الأصول للعام حتى تاريخه 124.733 مليون دينار بحريني مقابل 136.727 مليون دينار بحرين في العام الماضي بانخفاض قدره 8.77%.