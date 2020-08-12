شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الإمارات دبي الوطني يصعد ببورصة دبي بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.86% رابحاً 18.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2115.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 187.8 مليون سهم محققة ما قيمته 173.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3215 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.86%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.27%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.70%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 1.83%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.40%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.7 مليون ورقة بقيمة 25.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن تحقيق صافي خسائر موحدة قدرها 3.1 مليون دولار أمريكي منسوبة إلى مساهمي الشركة الأم لفترة الستة أشهر لعام 2020 مقارنة مع صافي ربح قدره 9.2 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزي ذلك أساسا إلى خسائر الاستثمار، وبلغت ربحية السهم للأشهر الستة من عام 2020 خسارة قدرها 1.6 سنت أمريكي مقارنة مع ربحية قدرها 4.6 سنت أمريكي للفترة نفسها من عام 2019، وحقق الدخل الشامل المنسوب إلى المساهمين للأشهر الستة لعام 2020 خسارة قدرها 4.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ربح قدره 2.5 مليون دولار أمريكي.

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وأعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن تحقيق صافي خسائر بلغت 18.1 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020 مقارنة مع صافي خسائر 11.6 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.0176 درهم مقابل 0.0115 درهم خلال فترة المقارنة.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، عن تقديم أحمد الكاظم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة الشركة لأسباب خاصة بدء من تاريخ 5 أغسطس الجاري، وسوف يقوم المجلس بانتخاب عضو مجلس إدارة جديد وذلك خلال 60 يوما أو في أقرب اجتماع الجمعية العمومية.

فيما أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن عدم وجود أي معلومات مالية أو جوهرية لها علاقة مباشرة بتراجع سهم الشركة.