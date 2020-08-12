شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12967 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2535 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 801 نقطة.

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وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف، الأهلي للتنمية والاستثمار، اسيك للتعدين-اسكوم.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة لهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 3 آلاف سهم، 2190 سهم، 6500 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 2500 سهم، 31917 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 4.5 مليون سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، المصرية للمنتجعات السياحية، 5398 سهم، وباع مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 31917 سهم.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه تقرر إيقاف التداول على أسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند ، وذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء، وعلى أن يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد، وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبه.