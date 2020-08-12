شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة النشاط.. مهرجانات للالعاب الالكترونية فى 20 ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية عن تنظيم مهرجانات لكرة القدم الالكترونية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع الأندية المصرية الجماهيرية بمناسبة عودة النشاط وانحسار جائحةالكورونا.

وقال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد، إن المهرجانات الصيفية فرصة لتحقيق مزيد من التعاون بين الاتحاد والأندية المصرية لتشجيعها على تكوين لجان وفرق للرياضات الرقمية التى حازت على اهتمام الشباب فى العالم، والتعريف بالبطولات والأنشطة التى ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفترة القادمة، حيث سيعلن عن خطته الصيفية الاسبوع المقبل والمقرر لها أن تتم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات واندية القرن 21 والاتحاد المصرى لمراكز الشباب.

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وأشار عبد الباقى أن كافة الإجراءات الاحترازية سيتم اتخاذها خلال المسابقات للحفاظ على اللاعبين، وتم إسناد الإشراف على المهرجانات للجنة من الاستاذ محمد ورده والمهندس عبدالله جمال رئيس لجنة المسابقات والاستاذة امنيه يحيى والاستاذة رنا عبدالرحمن.

والأندية المرشحة للمشاركة فى هذه المهرجان والتى سبق لها التعاون مع الاتحاد خلال السنوات الماضية هى النادى والصيد والأهلى والزمالك والجزيرة والترسانة والزهور واكتوبر والشيخ زايد والإعلاميين والشمس وهليوبوليس والقاهرة وحدائق الاهرام والمعادى والتوفيقية ونادى الشرقية و5 أندية بالإسكندرية.