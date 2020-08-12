شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 855 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية.

وقلص الذهب خسائره عالميا عقب هبوط الأوقية بأكثر من 5% لتخسر 102 دولار خلال جلسات التداول أمس الثلاثاء، لكن الذهب عاود الصعود مجددا إذ ارتفع إلي 1938 دولارا بعد أن كان 1911 دولار.

وخسر سعر الذهب عالميا قرابة 5.2% منذ صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وهو ما انعكس على المعدن النفيس في مصر ليهبط 70 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 732.85 جنيها.

عيار 21 : 855 جنيها.

عيار 21 : 977.10 جنيه.

الجنيه الذهب : 6840 جنيها.

السعر العالمي : 1932 دولار.

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وكان الذهب نزل ما يزيد عن 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 % قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 % إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى6 % ستة بالمئة يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1892 دولارا.ونزلت أسعار الفضة 3.3% إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15% في الجلسة السابقة.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب“ فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار.

وأضاف ”يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة“.

وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعانى الذهب من أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات يوم الثلاثاء إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار. لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أمريكي أثر سلبا على الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3% إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2113.49 دولار.