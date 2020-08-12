شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% رابحاً 5.59 نقطة ليصل إلى مستوى 7631.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.74% خاسراً 60.69 نقطة ليصل إلى مستوى 8135.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.8 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال.

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وصعدت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.28%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.21%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.78%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%.

وقفز 82 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.40%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 4.25%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 3.35%، فيما تراجع 90 سهماً على رأسها سهم "بتروكيم" بنسبة 2.79%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 2.70%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 192.3 مليون ريال سعودي.