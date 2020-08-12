شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أسابيع حول حاجز 1,900$ للأونصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع تمسك الأسعار أيضا بالتداول أعلى حاجز 1,900$ للأونصة ، ويدعم هذا الارتفاع توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 2.0% إلى 1,949.35$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,911.31$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,862.61$ الأدنى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 5.75% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 15 نيسان/أبريل 2013 ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح بعد مكاسب ضخمة بالفترة الأخيرة.

Advertisements

وسجل المعدن الثمين يوم الجمعة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,074.87$ للأونصة ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

فقد مؤشر الدولار يوم الأربعاء أكثر من 0.1% ، متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.91 نقطة ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا التوقف بسبب الجمود السياسي فى واشنطن بشأن حزمة إنقاذ مالي جديدة للاقتصاد الأكبر فى العالم المتضرر بشدة جراء جائحة فيروس كورونا ،حيث لا تزال هناك خلافات شديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين ،ولا مؤشرات حتى اللحظة على وجود تقارب فى وجهات النظر.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.19 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,257.93 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع.