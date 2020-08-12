شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى الدعم المكسور للقناة اللحظية الصاعدة، ليبقى الضغط السلبي مرجحاً لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 0.7000 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 0.7170، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7020 والمقاومة 0.7170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط