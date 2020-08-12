تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى الدعم المكسور للقناة اللحظية الصاعدة، ليبقى الضغط السلبي مرجحاً لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 0.7000 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 0.7170، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7020 والمقاومة 0.7170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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