شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ويحاول العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 47.60، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 44.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.50 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد