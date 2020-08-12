شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليعود إلى القناة اللحظية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق 43.05 وفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 41.05 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد