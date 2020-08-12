شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية قوية هذا الصباح ليخترق مستوى 25.05 ويقترب من الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب والتعافي خلال الفترة القادمة، ويحتاج لتجاوز مستوى 26.90 لتأكيد العودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 25.06 ثم 23.60 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتكبّد خسائر إضافية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 26.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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