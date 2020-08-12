شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب مستوى الدعم المحوري 1860.90 وارتد صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1901.80 ويتوقف عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% الذي يتحول إلى مقاومة الآن عند 1934.68، ليقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد الارتكاز على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1860.90 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق 1934.68 مطلوب لتأكيد تحقيق مزيد من المكاسب التي تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1960.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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