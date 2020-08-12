شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوبة في تأكيد كسر خط الدعم الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ليتحرك فوقه الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا لا نزال نرجّح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق 1.3115 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1.2965.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2930 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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