شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ويحاول التحرك فوق 1.1737، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن ارتقاء السعر وثباته فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح صباحاً ويقود السعر للارتفاع من جديد، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 1.1737 لتأكيد التوجه نحو المستوى التصحيحي التالي عند 1.1632.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1630 والمقاومة 1.1800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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