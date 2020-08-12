شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مهارة تتراجع 31.4% في الربع الثاني لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة مهارة للموارد البشرية، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 31.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 49.4 مليون ريال مقابل أرباح 72 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 54.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 72.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 4% بسبب الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا والتي أثرت على إيرادات قطاع الأعمال حيث انخفضت بنسبة 5%.

كذلك انخفضت إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 2% نتيجة للتأثر بالتوقف المؤقت لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة) خلال الربع الثاني للعام الحالي نتيجة للإجراءات الاحترازية الحكومية.

ويأتي التراجع في الأرباح بالرغم من انخفاض تكاليف التوظيف والتأشيرات نتيجة لقيام الشركة برسملة تلك التكاليف وإطفائها على فترات العقد اعتبارا من النصف الثاني من 2019.

وتراجعت الإيرادات إلى 352.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 367.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 106.7 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح 127.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 57.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح 54 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

أخبار وتقارير ذات صلة

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو