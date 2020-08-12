شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف يدفع الدوائية لتسجيل الأرباح بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 25.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 195.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 20.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 92.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى تخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج. نتيجة لذلك ولانخفاض المصاريف التشغيلية فقد ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى 332.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 355 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 67.7 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 221.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 41.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 25.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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