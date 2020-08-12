شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات يصعد بأرباح رعاية 87% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للرعاية الطبية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 86.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 25.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 29.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 15.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى زيادة الإيرادات من وزارة الصحة بسبب تحسن قدرة الشركة على قبول المزيد من الحالات بعد تعيين طاقم تمريض إضافي خلال الربع الرابع من عام 2019. كما أدت الإيرادات الإضافية من مرضى فيروس كورونا المستجد إلى تحسين الإيرادات الناجمة من وزارة الصحة خلال الربع.

كذلك حققت الشركة انخفاضاً في التكاليف وحسنت من هامش الربح بسبب الوفر في الإنفاق القابل للتحكم، وزيادة ترشيد النفقات العامة وتخفيض تكلفة العمالة.

وارتفعت المبيعات إلى 186 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 169.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 58.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 43.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 33.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 30 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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