شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت تبوك تتراجع 94% بالربع الثاني لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت تبوك، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها بنسبة 94% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.54 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 4.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض صافي المبيعات نتيجة التأثر بجائحة كورونا، بالإضافة إلى تحمل الربع الثاني من العام الجاري بأعباء تعديل التدفقات النقدية لإلتزام مالي.

وبحسب البيان، لم تحصل الشركة على أرباح من الاستثمارات خلال الربع الثاني مقارنة بحصول الشركة على أرباح من هذه الإستثمارات خلال الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت المبيعات إلى 50 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 61.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 29.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 28.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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