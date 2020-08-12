شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي لإدارة الاستثمار: سهم أرامكو آمن بـ 10 أضعاف متطلبات المستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق في أبوظبي لإدارة الاستثمار يزن عابدين، أن تقييمات الأسهم في السوق المالية السعودية مرتفعة تماثل الحال الذي شهدته في الشهر السادس من العام الماضي.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية، أنه بصرف النظر عن التقييم السلبي لسلعة النفط، فإن المعادلة بسيطة في سهم أرامكو بالنسبة لملاك أسهم الأقلية وهي أولوية التوزيعات التي تتحملها الدولة بواقع 1.7 مليار دولار سنوياً.

وقال: إن التدفقات النقدية الحرة المتوقعة في الربع الثالث لشركة أرامكو تقدر بنحو 15 مليار دولار على السعر الحالي للنفط، وهذا يوازي نحو 10 أضعاف التوزيعات المطلوبة، وهذا يجعل المستثمرين في حالة اطمئنان للتوزيعات المضمونة.

ونوه عابدين إلى نهج أرامكو آلية خفض المصاريف الرأسمالية، لافتا إلى أن هذا التوجه سيوفر تدفقات نقدية أعلى، في ظل مديونية منخفضة جدا لدى أرامكو، بينما نرى شركات النفط الأخرى تستدين من أجل التوزيع على مساهميها، وأرامكو تبدو بعيدة جدا عن مثل هذا التحرك؛ ما يعزز تفاؤل المستثمرين.

وأعلنت أرامكو الأحد الماضي عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وقالت إنها حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

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