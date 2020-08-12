شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد انخفاض مخزونات الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، استمرار انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 42.10$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.64$، وسجل أدنى مستوي عند 41.56$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 1.0% إلى مستوي 45.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.59$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.51$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.7% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.0% ، بفعل مخاوف فى أسواق السلع والمعادن ، بعد هبوط حاد فى أسعار الذهب والفضة.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 آب/أغسطس، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 518 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 24 نيسان /أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.4 مليون برميل.