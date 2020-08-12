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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية والثانوية ، بالإضافة إلى بيانات أظهرت كساد الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من هذا العام بأسوأ وتيرة على الإطلاق.
تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.3016$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3045 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3064$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب تجدد عمليات شراء الدولار الأمريكي.
على صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد الجنيه الإسترليني نسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.3185$.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.91 نقطة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يدعم هذا الانتعاش قفزة كبيرة فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بفضل تزايد الرهانات على تحقيق الاقتصاد الأمريكي تعافي سريعا من أزمة فيروس كورونا.
فى المملكة المتحدة البريطانية ، سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بمعدل 20.4% خلال الربع الثاني من هذا العام ،بأسوأ وتيرة كساد فى تاريخ البلاد ، ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وسجل الاقتصاد الملكي انكماشا بمعدل 2.2% فى الربع الأول.
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