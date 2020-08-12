لليوم الثاني على التوالي.. أسعار الذهب في مصر تواصل هبوطها.. وتتراجع 62 جنيهاً في 24 ساعة

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها، اليوم الأربعاء، بدعم من توالي الهبوط على الأسعار الدولية للمعدن النفيس بفعل جني الأرباح من الصعود الكبير الذي نال أسعار المعدن خلال الجلسات الماضية.

ومنذ أمس الثلاثاء وحتى اليوم، تراجعت أسعار الذهب بشكل متسارع، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 أمس عند 910 جنيهات، قبل أن يصل صباح اليوم الأربعاء لسعر 848 جنيها.

وأشار سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إلى أن تراجع الذهب في مصر يأتي بسبب هبوط الأسعار عالمياً، بنحو 93 دولاراً للأوقية الواحدة، مع اتجاه المستثمرين للأصول الخطرة، وتعرض المعدن لضغوط قوية مع ارتفاع ملحوظ لعوائد السندات والأسهم الأمريكية.

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وأكد نجيب أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل أساسي بالأسعار الدولية للذهب، والتراجع الكبير للمعدن في السوق الدولية، هبط بالأسعار في مصر بهذا الشكل.

وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بقدر 4.58%، متراجعاً إلى 1946.30 دولار للأوقية ليخسر بذلك نحو 93.40 دولار، خلال تعاملات أمس ليسجل أكبر هبوط يومي من حيث النسبة المئوية منذ منتصف مارس الماضي، ومعه انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 4.6%، أو ما يقارب 93.95 دولار إلى 1934.30 دولار للأوقية.

وسجل سعر الجرام عيار 24 صباح اليوم الأربعاء 969 جنيهاً، والجرام عيار 22 سجل 888 جنيهاً، والجنيه الذهب سجل 6784 جنيهاً، والأوقية سجلت 30 ألفا و140 جنيهاً.