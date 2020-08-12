شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10943 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1950 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12967 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4197 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2526 نقطة.
وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف.
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