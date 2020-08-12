شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بنسبة 0.53% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.53% رابحاً 11.28 نقطة ليصل إلى مستوى 2108.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.2 مليون سهم محققة ما قيمته 73.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1551 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 2.45%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.36%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.03%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.5 مليون ورقة بقيمة 18.6 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن تحقيق صافي خسائر موحدة قدرها 3.1 مليون دولار أمريكي منسوبة إلى مساهمي الشركة الأم لفترة الستة أشهر لعام 2020 مقارنة مع صافي ربح قدره 9.2 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزي ذلك أساسا إلى خسائر الاستثمار، وبلغت ربحية السهم للأشهر الستة من عام 2020 خسارة قدرها 1.6 سنت أمريكي مقارنة مع ربحية قدرها 4.6 سنت أمريكي للفترة نفسها من عام 2019، وحقق الدخل الشامل المنسوب إلى المساهمين للأشهر الستة لعام 2020 خسارة قدرها 4.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ربح قدره 2.5 مليون دولار أمريكي.ك

وأعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن تحقيق صافي خسائر بلغت 18.1 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020 مقارنة مع صافي خسائر 11.6 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.0176 درهم مقابل 0.0115 درهم خلال فترة المقارنة.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، عن تقديم أحمد الكاظم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة الشركة لأسباب خاصة بدء من تاريخ 5 أغسطس الجاري، وسوف يقوم المجلس بانتخاب عضو مجلس إدارة جديد وذلك خلال 60 يوما أو في أقرب اجتماع الجمعية العمومية.