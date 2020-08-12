شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات ترفع الأسهم الأوروبية بعد عرض استحواذ على صن رايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت أسهم الاتصالات البورصات الأوروبية اليوم الأربعاء بعد عرض ليبيرتي جلوبال للاستحواذ على صن رايز للاتصالات، بينما حقق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسب بفضل مراهنات على تحفيز محلي بعد انهيار في الناتج الاقتصادي الفصلي. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة محققا مكاسب لجلسة رابعة على التوالي. Advertisements وقفز سهم صن رايز للاتصالات 26.8 بالمئة بعد أن دشنت ليبيرتي جلوبال عرض استحواذ على مجموعة الاتصالات السويسرية في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار فرنك سويسري (7.40 مليار دولار). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة الماضية بسبب الضبابية المتنامية حيال تعثر في واشنطن بشأن اتفاق تحفيز مالي، في حين أظهرت بيانات انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة قياسية بلغت 20.4 بالمئة بين أبريل ويونيو، وهو أكبر انكماش يعلنه أي اقتصاد كبير إلى الآن.

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