النفط يرتفع بعد تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 45.02 دولار للبرميل، بعدما تراجع نحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

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وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشنطن خلال محادثات عن حزمة تحفيز لدعم التعافي من أسوأ تأثير للجائحة قد يضغط على الأسعار في المستقبل.

وفي الهند، أظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء تراجع الطلب على الوقود في يوليو 10.8 بالمئة عن مستواه قبل عام، مسجلا انخفاضا لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وفيضانات تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد مما أدى لتقييد النشاط الاقتصادي.