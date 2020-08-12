شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تصعد بعد تراجع الين لكن شكوك التحفيز الأمريكى تكبح المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء حيث اشترى بعض المستثمرين أسهم شركات تصدير كبيرة بعد تراجع طفيف للين، لكن لا يزال هناك حذر بسبب تعثر محادثات بشأن تحفيز اقتصادي أمريكي إضافي.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.41 بالمئة عند 22843.96 نقطة وقاد القطاع الصناعي وقطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية المكاسب. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23 بالمئة.

ويؤدي تراجع الين إلى زيادة أرباح المصدرين عند تحويلها من الخارج. وسجل الين، الذي نزل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، في أحدث تداولات 106.74 مقابل الدولار.

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ويتابع الكثير من المستثمرين عن كثب المناقشات الدائرة في واشنطن بشأن التحفيز الاقتصادي حيث يسعى الجمهوريون والديمقراطيون جاهدين للاتفاق على تفاصيل حزمة مطلوبة لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية سهم إيبارا للصناعات التي تراعي البيئة الذي صعد 11.4 بالمئة يليه سهم إن.إس.كيه لقطع الغيار الدقيقة الذي ارتفع 7.06 بالمئة وآي.إتش.آي للمعدات الصناعية الذي زاد 5.95 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 2.66 بالمئة إذ باع المستثمرون السهم لجني الأرباح بعدما أعلنت المجموعة عن أرباحها بعد ساعات العمل بالسوق أمس الثلاثاء.

وتقدم 188 سهما على مؤشر نيكي مقابل تراجع 33 سهما.