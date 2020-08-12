شكرا لقرائتكم خبر عن 52.٪ انخفاض فى عدد بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2019 لعام 2019 ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

أولاً: الماشية

اصابات الماشية:

بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 41 بــؤرة عام 2019 مقابل 86 بؤرة عام 2018وذلك بنسبـة انخفاض قدرها 52.3٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة جديدة من الحمى القلاعية.

سجلت محافظات البحيرة أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية بعــدد 8 بؤر بنسبـة 19.5٪ يليهــا محافظتـى الشرقيــة والقليوبيــة بعـدد 5 بؤر بكل محافظة بنسبه 12.2٪ وأقل عدد إصابة بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والمنيا حيث سجلت بؤرة واحــــدة فقط لكل منهم.

بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى21 بؤرة عام 2019مقـابل 46 بـؤرة عـام 2018بنسبة انخفاض قــدرها 54.3٪ ويرجـع ذلك إلى فاعـلية طـرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة.

سجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بعدد10 بؤر بنسبة 47.6٪ من إجمالى عدد البؤر وأقـل عـــــدد إصابة بمحافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية حيـث سجلت بؤرة واحـدة فقـط لكل منهم.

2) تحصينات الماشية والحيوانات:

بلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعية ثلاثـى العــترة للماشية والحيوانات 9.7 مليون حالة عام ٢۰۱9 مقابل 8.0 مليون حالة عام ٢٠١8 بنسبة زياده قدرها 20.7٪. ســجلت محافظـة البحيرة أعلى عـــدد تحصينات بعـدد 1134 ألف حالة بنــسبة 11.7٪ تليهـا محافظة المنوفية 1048 ألـــف حـالة بنسـبة 10.8٪ ثــم محافظـة الدقهلية بعـدد842 ألف حالة بنــسـبة 8.7٪ مــن إجمالي عـدد حالات التحصينات وجاءت محافظة القاهرة بأقـل عــدد حــيث سجــلت 25.5 ألف حالة بنسبه 0.3٪ .

3) علاج الماشية والحيوانات:

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بلغــت أعـداد الماشـــية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 611 ألف حالة عام 2019مقابل 789 ألف حالة عام 2018بنسبة انخفاض قدرها 22.5٪.

سجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة حيث بلغت 67 ألف حالة بنسبة 11.0٪ وأقـل نسبة محافظــة بورســعيد بعدد 823 حالة بنسبة 0.13٪ من إجمالى أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة.

ثانيا: الـدواجن :

إصابات الدواجن:

بلغت عــــدد بـؤر إصابة الدواجـن بمـرض أنفلونـزا الطيـور 40 بــؤرة عام 2019مقابل 91 بـــؤرة عــام 2018 بنسـبة انخفاض قدرهـا56.0٪ ويرجع هــذا الانخفاض إلى فاعلية اللقاح والأمصال المستخدمة.

سجلـت محافظـتى الإسماعـيلية والجـيزة أعــلى نسبة إصابة بأنفلونـزا الطيــور بعــدد 6 بؤرة لكل منهما بنسبـــة 15.0٪ تليهما محافظات الدقهلية والقليوبية والغربية والفيوم حيت بلغت عدد البؤر

بكل منهم 4 بؤرة بنسبة 10.0٪ من إجمالى عدد البؤر وأقل نسبة إصابة محافظة القاهرة وبورسعيد والمنوفية والمنيا وقنا حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.

2 ( علاج الدواجن:

بلغت أعـداد الدواجن التى تم علاجها من الأمـراض الباطنة 4.1 مليـون حالة عام ٢۰۱9 مقابل 12.2 مليون حالة عام 2018بنسبة إنخفـاض قدرهـا 66.3٪.

ثالثا: إنتاج اللقاحات الفيروسية الواقية:

بلغـت الأعـداد التى تم إنتاجها من اللقاحات الفيروسية الواقية 1.187 مليون جرعة عـام 2019 مقابل 1.192 مليون حالة عـام 2018بنسبة إنخفاض قدرهـا 0.3٪.