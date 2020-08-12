الناتج الاقتصادى لبريطانيا يهوى 20.4% فى الربع الثانى من العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمئة في الفترة بين أبريل ويونيو، حين كانت إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة فيروس كورونا على أشدها، وهو أكبر انكماش معلن لأي اقتصاد كبير حتى الآن.
وتظهر البيانات أن سادس أكبر اقتصاد في العالم دخل في ركود إذ انكمش للربع الثاني على التوالي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هناك مؤشرات على الانتعاش في شهر يونيو فقط حين نما الناتج المحلي الإجمالي 8.7 بالمئة مقارنة مع مايو.
ويزيد ذلك بقليل عن متوسط توقعات المحللين بزيادة ثمانية بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وجرى تعديل النمو في مايو بالرفع أيضا.
كان بنك إنجلترا المركزي توقع الأسبوع الماضي أن يستغرق الاقتصاد حتى الربع الأخير من 2021 لكي يستعيد حجمه السابق، وحذر من أن البطالة سترتفع بشدة على الأرجح.
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