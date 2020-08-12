شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 12-8-2020.. بعد تراجعه 70 جنيها أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عند 840 جنيها للجرام، وذلك بعد هبوط الأسعار أمس الثلاثاء بقيمة 70 جنيها، على مدار اليوم.

وخسر سعر الذهب عالميا قرابة 5.2% منذ صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وهو ما انعكس على المعدن النفيس في مصر ليهبط 70 جنيها للجرام مع توقعات باستمرار هبوط الأسعار في سوق الصاغة، حال استمرار تراجع أوقية الذهب لمستويات شهر أبريل الماضى.





أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 720 جنيها

عيار 21 يسجل840 جنيها

عيار 24 سجل 960 جنيها

الجنيه الذهب 6720 جنيها

أوقية الذهب 1908 دولار

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ويتجه المستثمرون لجنى الأرباح بعد تسجيل الذهب مستويات قياسية، فيما احتفظ الدولار الأمريكي بمكاسبه يوم الثلاثاء بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونجرس الأمريكي أصول الملاذ الآمن.

وقال زعماء في الكونجرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا. لكن لم يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز الخلافات بينهم.

في الوقت نفسه فرضت الصين عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا منهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونج كونج والصين.

وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني الأمريكي محدودا لكن محللين قالوا إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في المدى الأطول.

واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس . وقبل ذلك تراجع الدولار لسابع أسبوع على التوالي وقال متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى.

وتلقى اليورو دعما في الآونة الأخيرة من آراء ذكرت أن القارة تحقق أداء أفضل من الولايات المتحدة وأنها تتعامل على نحو أفضل بكثير مع جائحة كورونا.