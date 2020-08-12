شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة كورونا الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسوأ وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثاني /2020 مسجلة انكماش بمعدل 20.4% ،بأسوأ وتيرة على الإطلاق ،بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ،أفضل قليلا من توقعات الخبراء التي أشارت إلى انكماش بمعدل 20.5% ، أسوأ من الربع الأول الذي سجل انكماش بمعدل 2.2%.

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